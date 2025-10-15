Récit intime et guide pratique pour tous ceux, fans de basket ou non, qui souhaitent libérer leur potentiel. En trois gros chapitres reprenant les phases de sa carrière (rookie, leader, vétéran), Shot Ready, qui peut se traduire comme " toujours prêt à tirer ", est un condensé puissant de la philosophie du succès de Stephen Curry - centrée sur la préparation, l'amélioration continue, la créativité, la connexion, la pleine conscience et la joie. Les mots du maestro sont étayés par de plus de 300 photos artistiquement mises en valeur. Stephen Curry décrit cet ouvrage comme une réflexion sur le sport et la vie en général à travers les photos.