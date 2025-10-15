Inscription
#Essais

Shot Ready

Grégory Berge, Stephen Curry

ActuaLitté
Récit intime et guide pratique pour tous ceux, fans de basket ou non, qui souhaitent libérer leur potentiel. En trois gros chapitres reprenant les phases de sa carrière (rookie, leader, vétéran), Shot Ready, qui peut se traduire comme " toujours prêt à tirer ", est un condensé puissant de la philosophie du succès de Stephen Curry - centrée sur la préparation, l'amélioration continue, la créativité, la connexion, la pleine conscience et la joie. Les mots du maestro sont étayés par de plus de 300 photos artistiquement mises en valeur. Stephen Curry décrit cet ouvrage comme une réflexion sur le sport et la vie en général à travers les photos.

Par Grégory Berge, Stephen Curry
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Grégory Berge, Stephen Curry

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Basket, Handball, Volley

Shot Ready

Stephen Curry trad. Grégory Berge

Paru le 15/10/2025

432 pages

Hugo et Compagnie

39,95 €

