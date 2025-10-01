Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Les yeux de Mona

Thomas Schlesser

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cinquante-deux semaines : c'est le temps qu'il reste à Mona pour découvrir toute la beauté du monde. C'est le temps que s'est donné son grand-père, un homme érudit, fascinant et fantasque, pour l'initier, chaque mercredi après l'école, à une oeuvre d'art, avant qu'elle ne perde, peut-être pour toujours, l'usage de ses yeux. Le texte intégral du roman phénomène aix 400 000 lecteurs en France et traduit en 37 langues, illustré des 52 chef d'oeuvres initiatiques de Mona et de plus de 100 images de contexte. De Léonard de Vinci à Basquiat, une initiation à la beaté et à la vie ! En coédition avec Beaux Arts Editions

Par Thomas Schlesser
Chez Albin Michel

|

Auteur

Thomas Schlesser

Editeur

Albin Michel

Genre

Monographies

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les yeux de Mona par Thomas Schlesser

Commenter ce livre

 

Les yeux de Mona

Thomas Schlesser

Paru le 01/10/2025

352 pages

Albin Michel

49,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226503756
9782226503756
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.