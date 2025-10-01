Les yeux de Mona

Cinquante-deux semaines : c'est le temps qu'il reste à Mona pour découvrir toute la beauté du monde. C'est le temps que s'est donné son grand-père, un homme érudit, fascinant et fantasque, pour l'initier, chaque mercredi après l'école, à une oeuvre d'art, avant qu'elle ne perde, peut-être pour toujours, l'usage de ses yeux. Le texte intégral du roman phénomène aix 400 000 lecteurs en France et traduit en 37 langues, illustré des 52 chef d'oeuvres initiatiques de Mona et de plus de 100 images de contexte. De Léonard de Vinci à Basquiat, une initiation à la beaté et à la vie ! En coédition avec Beaux Arts Editions