Que faire de la littérature ? est une véritable traversée de l’histoire littéraire et une réflexion sur les impensés de cette histoire.

À travers les notions de « confrontation » et d’« intimisme », Édouard Louis tente de dépasser les oppositions classiques entre littérature politique et littérature formelle, parole et écrit, récits intimes et œuvres de combat. Il nous offre, dans ces entretiens avec Mary Kairidi, un grand manifeste pour une nouvelle littérature, radicalement contemporaine, lyrique et révolutionnaire.

Essais littéraires