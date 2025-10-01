Inscription
#Essais

Que faire de la littérature ?

Edouard Louis

ActuaLitté
Que faire de la littérature ? est une véritable traversée de l’histoire littéraire et une réflexion sur les impensés de cette histoire.
À travers les notions de « confrontation » et d’« intimisme », Édouard Louis tente de dépasser les oppositions classiques entre littérature politique et littérature formelle, parole et écrit, récits intimes et œuvres de combat. Il nous offre, dans ces entretiens avec Mary Kairidi, un grand manifeste pour une nouvelle littérature, radicalement contemporaine, lyrique et révolutionnaire.
Essais littéraires

Par Edouard Louis
Chez Flammarion

|

Auteur

Edouard Louis

Editeur

Flammarion

Genre

Critique

Que faire de la littérature ?

Edouard Louis

Paru le 01/10/2025

304 pages

Flammarion

22,00 €

9782080431738
