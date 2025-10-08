Inscription
#Polar

La femme de ménage voit tout

Karine Forestier, Freida McFadden

Après avoir été au service des autres en tant que femme de ménage, Millie s'est enfin construit une vie à elle. Elle vient même d'emménager dans une belle maison, à l'abri d'une petite impasse chic et tranquille, avec son mari et ses deux enfants. Mais son rêve d'une existence paisible se ternit rapidement lorsqu'elle rencontre ses voisins. Il y a Suzette, bien trop snob et aguicheuse, et son insipide mari, Jonathan, sans oublier leur terrifiante femme de ménage au regard perçant et au comportement plus que suspect. Les craintes de Millie montent d'un cran lorsque d'étranges bruits se font entendre la nuit dans sa propre maison...

Par Karine Forestier, Freida McFadden
Chez J'ai lu

|

Auteur

Karine Forestier, Freida McFadden

Editeur

J'ai lu

Genre

Romans policiers

La femme de ménage voit tout

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 08/10/2025

448 pages

J'ai lu

8,60 €

9782290415634
