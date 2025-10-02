Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Les Braises de l'incendie

Eric Decouty

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Ne pas faire de zèle". Voilà ce qu'on rabâche au juge Krause depuis qu'il est chargé d'instruire l'affaire de l'hôtel Caumartin. Dans la nuit du 8 avril 2005, cet hôtel social délabré où s'entassaient des immigrés africains a été réduit en cendres par un violent incendie. Comment "ne pas faire de zèle" quand 28 personnes ont perdu la vie ? Pris dans une tourmente personnelle, le juge Krause n'est pas sûr d'avoir la force de mener à bien cette enquête. Jusqu'à ce qu'il croise la route de Nathalie Ségurel, une jeune avocate qui lui remet un témoignage inédit. Tano, un adolescent ivoirien, a disparu après avoir vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir ce soir-là. Le juge et l'avocate se lancent à sa recherche, écoutant leur instinct quitte à franchir la ligne rouge. Dans une France en proie aux crispations politiques et sociales, les imprudences d'aujourd'hui pourraient entraîner des conséquences irrémédiables dans le monde de demain.

Par Eric Decouty
Chez Liana Levi

|

Auteur

Eric Decouty

Editeur

Liana Levi

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Braises de l'incendie par Eric Decouty

Commenter ce livre

 

Les Braises de l'incendie

Eric Decouty

Paru le 02/10/2025

352 pages

Liana Levi

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791034911387
9791034911387
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.