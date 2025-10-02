Les Braises de l'incendie

"Ne pas faire de zèle". Voilà ce qu'on rabâche au juge Krause depuis qu'il est chargé d'instruire l'affaire de l'hôtel Caumartin. Dans la nuit du 8 avril 2005, cet hôtel social délabré où s'entassaient des immigrés africains a été réduit en cendres par un violent incendie. Comment "ne pas faire de zèle" quand 28 personnes ont perdu la vie ? Pris dans une tourmente personnelle, le juge Krause n'est pas sûr d'avoir la force de mener à bien cette enquête. Jusqu'à ce qu'il croise la route de Nathalie Ségurel, une jeune avocate qui lui remet un témoignage inédit. Tano, un adolescent ivoirien, a disparu après avoir vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir ce soir-là. Le juge et l'avocate se lancent à sa recherche, écoutant leur instinct quitte à franchir la ligne rouge. Dans une France en proie aux crispations politiques et sociales, les imprudences d'aujourd'hui pourraient entraîner des conséquences irrémédiables dans le monde de demain.