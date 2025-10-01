Ca alors !

LE LIVRE On n'imaginait pas forcément Miou-Miou dans un western produit par Sergio Leone ni François Truffaut traverser l'Atlantique pour jouer un spécialiste des ovnis pour Steven Spielberg. Et pourtant, c'est arrivé ! L'histoire du cinéma est pleine de ces rencontres inattendues et parfois, il faut bien le dire, improbables. On les doit à différents facteurs. Le hasard des débuts qui place le figurant Robert de Niro juste derrière Annie Girardot et un Sylvester Stallone pas tout à fait fini face à Woody Allen. Une fin de carrière difficile comme celle de Jerry Lewis, contraint d'aller tourner une comédie en France avec Michel Blanc. Ou un système de coproductions florissant dans les années 60, 70 en Europe qui permet à Jean-Pierre Marielle d'être dirigé par Dario Argento ou à Jean Rochefort de se retrouver face à Lee Van Cleef. On s'amuse aussi de voir Bernard Menez en fils de Dracula, Carole Bouquet en James Bond girl, Bernard Giraudeau amoureux de Jodie Foster, Brigitte Lahaie aux côtés d'Alain Delon, Valérie Mairesse dans un film d'Andreï Tarkovski ou Patrick Timsit se battre avec Jean-Claude Van Damme ! D'autres passent une tête, comme ça : des sportifs (Jean-Claude Killy dans un film de casse à skis, Dominique Rocheteau chez Maurice Pialat, Mike Tyson face à Ramzy Bedia...), des chanteurs (Michael Jackson dans Men in Black 2 ou Dave dans La Cité de la peur), des politiques (Donald Trump dans Maman, j'ai encore raté l'avion ? ! ou Jean Lassalle dans Super-bourrés), des animateurs télé (William Leymergie et Ophélie Winter chez Lelouch, Patrice Laffont dans Le Gendarme de Saint-Tropez...) Et si on a l'oreille fine, on a pu se dire que, mais oui, c'est bien la voix de Jonathan Cohen sur Brad Pitt dans Burn After Reading des frères Coen ? ! Et... Yvan Attal sur Tom Cruise dans Eyes Wide Shut de Kubrick ? !! Bref, le cinéma est une grande famille où les cousins éloignés finissent toujours par se retrouver... L'AUTEUR Philippe Lombard a déjà passé le cap de la cinquantaine de livres. Ca alors ! est le sixième titre d'une collection consacrée aux coulisses du grand et petit écran et débutée avec Ca tourne mal ! (Lien -> https : //www. la-tengo. com/ca-tourne/140-ca-tourne-mal-. html)