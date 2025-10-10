Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

L'Effondrement

Edouard Louis

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Mon frère a passé une grande partie de sa vie à rêver. Dans son univers ouvrier et pauvre où la violence sociale se manifestait souvent dans la manière dont elle limitait les désirs, lui imaginait qu'il deviendrait un artisan reconnu dans le monde entier, qu'il voyagerait, qu'il deviendrait riche, qu'il réparerait des cathédrales, que son père, qui l'avait abandonné, reviendrait et l'aimerait. Ses rêves se sont heurtés à son monde et il n'a pu en réaliser aucun. Il voulait fuir sa vie plus que tout mais personne ne lui avait appris à fuir et tout ce qu'il était, sa brutalité, son comportement avec les femmes et avec les autres, le condamnait ; il ne lui restait que les jeux de hasard pour espérer accéder miraculeusement à une autre existence, et l'alcool pour oublier. A trente huit-ans, après des années d'échecs et de déceptions, il a été retrouvé mort sur le sol de son petit studio. Ce livre est l'histoire d'un effondrement.

Par Edouard Louis
Chez Points

|

Auteur

Edouard Louis

Editeur

Points

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Effondrement par Edouard Louis

Commenter ce livre

 

L'Effondrement

Edouard Louis

Paru le 10/10/2025

160 pages

Points

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041425211
9791041425211
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.