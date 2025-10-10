L'Effondrement

Mon frère a passé une grande partie de sa vie à rêver. Dans son univers ouvrier et pauvre où la violence sociale se manifestait souvent dans la manière dont elle limitait les désirs, lui imaginait qu'il deviendrait un artisan reconnu dans le monde entier, qu'il voyagerait, qu'il deviendrait riche, qu'il réparerait des cathédrales, que son père, qui l'avait abandonné, reviendrait et l'aimerait. Ses rêves se sont heurtés à son monde et il n'a pu en réaliser aucun. Il voulait fuir sa vie plus que tout mais personne ne lui avait appris à fuir et tout ce qu'il était, sa brutalité, son comportement avec les femmes et avec les autres, le condamnait ; il ne lui restait que les jeux de hasard pour espérer accéder miraculeusement à une autre existence, et l'alcool pour oublier. A trente huit-ans, après des années d'échecs et de déceptions, il a été retrouvé mort sur le sol de son petit studio. Ce livre est l'histoire d'un effondrement.