Venir d'une mer

Belinda Cannone

"Sicile, Corse, Tunisie, Marseille - ma famille a sillonné la Méditerranée pendant un siècle. J'ai passé ma nuit au Mucem pour explorer cette partie de mon identité qui me fait aimer la France comme un pays que j'aurais moi-même choisi. Et aussi parce que j'ai toujours passionnément aimé ce bâtiment à la peau de béton et aux allures de matière vivante, sa manière de proue devant la mer entraînant Marseille derrière elle, sa passerelle comme un défi au vide. J'ai essayé de m'emparer de l'édifice, de me l'approprier. Mais ensuite, en écrivant, les fantômes sont montés. Ils m'avaient laissée tranquille jusque-là, flous, indistincts, impensés - ma mère mélancolique qui m'a donné le silence comme langue maternelle, ma grand-mère, morte à Gabès pendant la guerre, que je n'avais jamais appelée que "la mère de ma mère"... Ils sont revenus. Même ma mère vivante - revenante. Ils se sont mêlés à la mer, au souvenir du soleil, aux sirènes et aux reflets. Et j'ai compris une autre partie de mes origines".

Par Belinda Cannone
Chez Stock

Auteur

Belinda Cannone

Editeur

Stock

Genre

Immigration

Venir d'une mer

Belinda Cannone

Paru le 01/10/2025

240 pages

Stock

19,50 €

9782234096332
