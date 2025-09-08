Inscription
#Imaginaire

Foutues cigognes

Gildas Guyot

ActuaLitté
C'était ça son plan : fuir. Fuir en plein milieu de la nuit. Parfois fuir, c'est faire preuve de courage. Surtout à son âge. Albin aurait pu aller chez Mamie Lou. Mais non. Il n'aurait pas su par où commencer. Ni même trouver les mots qu'il aurait fallu employer. En CE2, on n'a pas encore appris le vocabulaire de l'indicible. Il avait cru qu'il aurait peur de marcher, comme ça, dans la nuit. Mais non. La peur, il l'avait laissée derrière. Avec le reste. Il n'avait emporté que l'essentiel.

Par Gildas Guyot
Chez Faction

|

Auteur

Gildas Guyot

Editeur

Faction

Genre

Suspense

Foutues cigognes

Gildas Guyot

Paru le 03/10/2025

126 pages

Faction

9,90 €

ActuaLitté
9782494730205
