Avec mes mots maladroits. J'ai tendu une corde patiente pour passer de mon silence au tien

Antoine Trémolières a été chercheur en biologie au CNRS, où il a dirigé pendant plusieurs années une équipe travaillant sur la photosynthèse. Mais, à côté de son travail de chercheur et de vulgarisateur scientifique, il poursuit depuis toujours un chemin de poète, diseur, chanteur et musicien. Il promène ainsi, depuis des années, sa poésie avec sa compagne et quelques amis musiciens sous forme d'animations dans la France entière. Vivant depuis une dizaine d'années dans un petit hameau de la Creuse, il réunit dans cet ouvrage Avec mes mots maladroits la somme de ses poésies et chansons écrites, dites ou chantées pendant plus de quarante ans. Chanteur et musicien lui-même, laissons-le définir sa poésie : Toutes les poésies Toutes les poésies que j'aime Se disent comme disent les écoliers maladroits Et l'on doit voir à travers les mots Les taches d'encre sur le cahier et sur les doigts. Et quand je les dis Elles m'amènent tout au bord d'un cri Qui gonfle de larmes mes paupières, Alors, pour que mon coeur ne se brise jamais Je chante. Et sa musique : Après tous les musiciens, tous les interprètes, tous les virtuoses Etait venu un vieux violoneux Qui avait joué un air oublié Et d'un doigté si maladroit Que chacun l'avait cru trouver au fond de soi C'est ce jour-là Que mon coeur a commencé de danser la gigue.