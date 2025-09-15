Inscription
#Roman francophone

La nuit au coeur

Nathacha Appanah

"De ces nuits et de ces vies, de ces femmes qui courent, de ces coeurs qui luttent, de ces instants qui sont si accablants qu'ils ne rentrent pas dans la mesure du temps, il a fallu faire quelque chose. Il y a l'impossibilité de la vérité entière à chaque page mais la quête désespérée d'une justesse au plus près de la vie, de la nuit, du coeur, du corps, de l'esprit. De ces trois femmes, il a fallu commencer par la première, celle qui vient d'avoir vingt-cinq ans quand elle court et qui est la seule à être encore en vie aujourd'hui. Cette femme, c'est moi. " La nuit au coeur entrelace trois histoires de femmes victimes de la violence de leur compagnon. Sur le fil entre force et humilité, Nathacha Appanah scrute l'énigme insupportable du féminicide conjugal, quand la nuit noire prend la place de l'amour.

Par Nathacha Appanah
Chez Editions Feryane

|

Auteur

Nathacha Appanah

Editeur

Editions Feryane

Genre

Littérature française

La nuit au coeur

Nathacha Appanah

Paru le 15/09/2025

288 pages

Editions Feryane

25,00 €

9782363608871
