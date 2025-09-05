Inscription
La voie des pèlerins

Cécile Leclère, Abdulrazak Gurnah

ActuaLitté
La bouleversante destinée d'un jeune migrant tanzanien dans l'Angleterre de Thatcher. Daud fuit la Tanzanie, en proie à une violente crise politique. Direction l'Angleterre où il commence une nouvelle vie en tachant de taire son passé. Lorsqu'il rencontre Catherine bien des années plus tard, il parvient enfin à se livrer. Il raconte sa vie en Tanzanie, son enfance compliquée, les luttes, les bains de sang, puis l'arrivée et l'espoir de s'épanouir dans un pays qui ne veut pas de lui, les petits boulots sordides pour survivre, le racisme quotidien, lancinant. En quête de vérité, Daud plonge plus au profond de la douleur et de la nostalgie, non sans se départir de son humour, qui fait sa noblesse. La voie des pèlerins est une histoire captivante et lyrique sur l'identité, la mémoire et l'immigration.

Par Cécile Leclère, Abdulrazak Gurnah
Chez Editions Denoël

|

Auteur

Cécile Leclère, Abdulrazak Gurnah

Editeur

Editions Denoël

Genre

Littérature étrangère

La voie des pèlerins

Abdulrazak Gurnah trad. Cécile Leclère

Paru le 08/10/2025

336 pages

Editions Denoël

22,00 €

ActuaLitté
Scannez le code barre 9782207183809
9782207183809
