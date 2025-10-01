Inscription
#Essais

C'est la gaieté qui m'en impose

François Morel

ActuaLitté
De l'actualité brute à la poésie pure, les pépites fantaisistes de François Morel. Tous les vendredis matin sur France Inter, François Morel nous invite à voir le monde à travers ses yeux : tantôt ironiques, tantôt nostalgiques, et toujours spirituels et bienveillants. Dans ce recueil, il revient sur les petits et grands événements des deux dernières années pour nous en offrir une synthèse très personnelle. L'humoriste s'y imagine directeur de cabinet de Rachida Dati, s'interroge sur l'interdiction de fumer dans la maison de Serge Gainsbourg, tâche de faire la paix avec l'expression "pas de soucis". Sous sa plume aiguisée, on revit la genèse de la légende Georges Brassens, l'inauguration du théâtre Yolande Moreau dans l'Eure, mais aussi la victoire des contrebasses, enfin autorisées à voyager en train. Rien n'échappe au regard plein de malice de François Morel, tout est prétexte à exercer son humour élégant. Une précieuse bouffée d'air frais qui rend à notre quotidien ses couleurs chatoyantes.

Par François Morel
Chez Editions Denoël

|

Auteur

François Morel

Editeur

Editions Denoël

Genre

Actualité médiatique internati

C'est la gaieté qui m'en impose

François Morel

Paru le 01/10/2025

240 pages

Editions Denoël

19,90 €

ActuaLitté
9782207186077
