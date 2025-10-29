Inscription
#Imaginaire

L'affaire Tournesol

Hergé

Au moment de se lancer dans L'Affaire Tournesol, le créateur de Tintin installe les Studios Hergé, une petite équipe apte à l'assister dans la réalisation des décors et de la mise en couleurs. Marquée par le contexte de la Guerre Froide, cette nouvelle aventure emprunte les ressorts du récit d'espionnage, sans négliger les rebondissements burlesques qui caractérisent la série. La version originale, prépubliée dans le journal Tintin de 1954 à 1956, présente de nombreuses variations avec l'édition définitive. La plus spectaculaire est le développement de l'histoire en double page à l'italienne pour les 20 dernières planches du récit, démontrant tout le talent de narrateur d'Hergé, capable de remonter son histoire sans perdre ni le rythme, ni le fil d'un scénario parfaitement maîtrisé. Soigneusement restaurées à partir des archives du dessinateur, les planches sont accompagnées d'un dossier historique richement illustré retraçant les coulisses de la création de l'aventure la plus hitchcockienne jamais réalisée par Hergé.

Par Hergé
Chez Casterman

|

Auteur

Hergé

Editeur

Casterman

Genre

Aventure

L'affaire Tournesol

Hergé

Paru le 24/10/2025

96 pages

Casterman

19,50 €

9782203296169
