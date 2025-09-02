Inscription
#Roman francophone

L'Arche des deux fleuves

Eric Tasset

ActuaLitté
Je suis Hloden.

J’ai voyagé depuis les Alpes jusqu’au Pays entre les Deux Fleuves. Je suis devenu le confident du prince Ziusudra de la cité de Shuruppak. J’ai survécu au Déluge, ballotté sur des eaux mugissantes à bord de l’arche du roi Ubar Tutu. J’ai vu la colère des dieux et j’ai vu Ziusudra gagner leur miséricorde…

Les hommes du Pays entre les Deux Fleuves s’en souviendront pour les générations à venir. Ils sauront que nous avons contemplé la fin du monde

 

Basée sur des mythes sumériens cinq fois millénaires, voici l’Odyssée de l’un des personnages les plus illustres de l’imaginaire collectif, le roi Ziusudra, qui vécut les vicissitudes d’une terrible inondation et qui inspira aux Hébreux, vingt- quatre siècles plus tard, leur patriarche Noé

 

Par Eric Tasset
Chez Edition des libertés

Auteur

Eric Tasset

Editeur

Edition des libertés

Genre

Antiquité

L'Arche des deux fleuves

Eric Tasset

Paru le 02/09/2025

547 pages

Edition des libertés

24,00 €

ActuaLitté
9782487284494
© Notice établie par ORB
