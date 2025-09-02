L'Arche des deux fleuves

Je suis Hloden.

J’ai voyagé depuis les Alpes jusqu’au Pays entre les Deux Fleuves. Je suis devenu le confident du prince Ziusudra de la cité de Shuruppak. J’ai survécu au Déluge, ballotté sur des eaux mugissantes à bord de l’arche du roi Ubar Tutu. J’ai vu la colère des dieux et j’ai vu Ziusudra gagner leur miséricorde…

Les hommes du Pays entre les Deux Fleuves s’en souviendront pour les générations à venir. Ils sauront que nous avons contemplé la fin du monde

Basée sur des mythes sumériens cinq fois millénaires, voici l’Odyssée de l’un des personnages les plus illustres de l’imaginaire collectif, le roi Ziusudra, qui vécut les vicissitudes d’une terrible inondation et qui inspira aux Hébreux, vingt- quatre siècles plus tard, leur patriarche Noé