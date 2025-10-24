Inscription
#Essais

Une autre ville est possible

René Revol

ActuaLitté
A l'approche des élections municipales de 2026, ce livre propose le retour sur une expérience locale singulière, menée depuis 2008 sous la direction de René Revol. Sans prétendre à un modèle, il offre des pistes concrètes pour celles et ceux qui souhaitent penser autrement l'action municipale et redonner du souffle à la démocratie locale. Bouclier social, priorité à l'éducation et à la culture, bifurcation écologique assumée, retour en gestion publique des biens communs, démocratie participative vivante avec le référendum d'initiative locale... Ce livre raconte, exemples concrets à l'appui, qu'il est possible de gouverner autrement. A rebours de la résignation ambiante sur l'impuissance des communes, ce récit prouve qu'une ville peut devenir un levier de transformation sociale, écologique et démocratique".

Par René Revol
Chez Alter Comics

|

Auteur

René Revol

Editeur

Alter Comics

Genre

Sociologie politique

Une autre ville est possible

René Revol

Paru le 28/11/2025

Alter Comics

11,90 €

ActuaLitté
9782820703811
