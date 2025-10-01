Inscription
Cécile Hudrisier

P'tite Pousse en a assez d'être enfermée ? ! Elle veut sortir et découvrir le vaste monde, qu'elle aperçoit depuis le rebord de sa fenêtre. Le long du chemin, elle croisera la route de plusieurs animaux qui lui proposeront de rester à leurs côtés, mais sa curiosité et sa détermination la pousseront à poursuivre toujours plus loin son périple. Elle finira par retrouver son foyer, grandie par toutes ces péripéties. Pleine de douceur et de poésie, cette réécriture du conte Poucette d'Andersen invite le lecteur à suivre P'tite Pousse dans une aventure semée de rencontres, le tout illustré avec finesse et subtilité. LES PLUS Un récit initiatique avec un message fort sur la liberté et le besoin de s'émanciper qui parlera aux petits comme aux grands Des illustrations tout en douceur et en délicatesse réalisées par Cécile Hudrisier Un QR Code pour écouter la lecture de l'album Une fabrication de qualité, parfaite pour les petites mains Une conception éthique et engagée

Par Cécile Hudrisier
Chez Accès Editions

Auteur

Cécile Hudrisier

Editeur

Accès Editions

Genre

Contes et légendes

P'tite pousse

Cécile Hudrisier

Paru le 01/10/2025

44 pages

Accès Editions

16,00 €

9782383212003
© Notice établie par ORB
