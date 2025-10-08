Le boyfriend

Comme beaucoup de femmes célibataires de New York, Sydney a beaucoup de mal à faire des rencontres. Elle a tout vu : des hommes qui mentent sur eux-mêmes, d'autres qui lui font payer l'addition du dîner et, pire encore, des hommes qui n'arrêtent pas de parler de leur mère ! Mais elle vient de décrocher le jackpot. Son nouveau petit ami est tout simplement parfait. Il est charmant, beau et travaille comme médecin dans un hôpital. Sydney est éblouie. Jusqu'au jour où elle entend parler du meurtre d'une jeune femme - le dernier d'une série. Le principal suspect ? Un homme mystérieux qui sort avec ses victimes avant de les tuer. Sydney devrait se sentir en sécurité. Après tout, elle sort avec l'homme de ses rêves. Mais elle ne peut s'empêcher de se dire que quelque chose cloche : l'homme parfait n'est peut-être pas aussi parfait qu'il y paraît... Et surtout, elle a l'impression que quelqu'un l'épie. Elle doit absolument découvrir la vérité, sinon elle pourrait bien être la prochaine victime du tueur...