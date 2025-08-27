La forêt de Dolen

Un jour, Dolen, dragon bienfaiteur du village, demande aux habitants de détruire la forêt. Et si le protecteur d'hier devenait la menace d'aujourd'hui ? Dolen veille sur les habitants d'un village qui, en retour, lui offrent amitié, confiance et respect. Un jour, à son retour d'une mission, Dolen n'est plus le même : c'est bien sa voix, mais son apparence a tout d'un monstre menaçant. Il profite de la confiance aveugle des villageois pour les exploiter et abîmer la nature.