La forêt de Dolen

Valeria Docampo, Lestrade agnès De

ActuaLitté
Un jour, Dolen, dragon bienfaiteur du village, demande aux habitants de détruire la forêt. Et si le protecteur d'hier devenait la menace d'aujourd'hui ? Dolen veille sur les habitants d'un village qui, en retour, lui offrent amitié, confiance et respect. Un jour, à son retour d'une mission, Dolen n'est plus le même : c'est bien sa voix, mais son apparence a tout d'un monstre menaçant. Il profite de la confiance aveugle des villageois pour les exploiter et abîmer la nature.

Chez Alice

|

Auteur

Editeur

Alice

Genre

Albums 3 ans et +

Paru le 06/11/2025

56 pages

Alice

16,00 €

9782874266799
© Notice établie par ORB
