#Roman francophone

Ma folie ordinaire

Eric Neirynck

ActuaLitté
Éric Neirynck signe un roman à la première personne qui assume une langue directe, sans coquetterie, nourrie de lectures américaines et d’un sens aigu du détail concret. Ma folie ordinaire explore la frontière poreuse entre soin, désir et illusion, et fait de l’écriture une hygiène de survie — lucide, souvent drôle, parfois cruelle.

Depuis sa dernière rupture, Éric s’enfonce dans l’obscurité : tout le monde l’a quitté, il se croit irrémédiablement seul. Jusqu’au jour où il croise la route d’une psychologue aussi singulière que déconcertante. Guidé — ou peut-être égaré ? — par ses conseils, il entame un périple de Bruxelles à Paris, enchaînant les rencontres dans l’espoir obstiné de saisir enfin le bonheur qu’il pense mériter.

 

Hélas, la vie est une chienne qui ne lâche pas facilement l’os qu’elle s’est mise à ronger et Éric va en faire les frais au cours de cette tranche de vie ordinaire. 

Editeur

Editions F Deville

Genre

Littérature française

Paru le 11/09/2025

Editions F Deville

6,80 €

ActuaLitté
9782875992024
