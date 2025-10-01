NASREDDINE, SON FILS ET L’ÂNE

Mustapha se désespère ? : ses oreilles sont trop décollées, son nez trop écrasé, sa tunique trop bariolée. Il se trouve laid et craint les moqueries de la foule. Nasreddine, son père, ne voit pas cela du même oeil et va saisir cette opportunité pour apprendre à son fils à se défaire du jugement des autres. Un conte facétieux rempli d'humour qui met à l'honneur la culture musulmane et les paysages du Moyen-Orient tout en délivrant un message plein de sagesse. -Un texte drôle pour découvrir un personnage célèbre de la tradition musulmane. -Des illustrations riches et hautes en couleur pour s'immerger dans la culture orientale réalisées par Rémi Saillard -Un QR Code pour écouter la lecture de l'album -Une fabrication de qualité, parfaite pour les petites mains -Une conception éthique et engagée