Chirurgie de la douleur

La chirurgie dans la prise en charge de la douleur connaît un essor important avec l'­avènement des techniques de neuromodulation. L­'équipe multidisciplinaire d­'auteurs et d­'autrices dresse un panorama exhaustif des traitements et gestes chirurgicaux à disposition des praticiens (médecins généralistes, algologues, anesthésistes, rhumatologues, neurologues, neurochirurgiens, orthopédistes, gynécologues, infirmiers ressource douleur). Retrouvez dans l­'ouvrage : les rappels anatomiques indispensables pour reprendre les fondamentaux ; les techniques de neuromodulation électrique ou pharmacologique et les techniques lésionnelles du système nerveux, détaillées par des experts et regroupées en sections thématiques ; une illustration riche et précise ainsi que de nombreux tableaux, encadrés et points clés pour accéder rapidement aux informations. Plus qu'­un guide technique et dix ans après la 1re édition, ce livre est une référence pour mieux comprendre, adapter et personnaliser les stratégies thérapeutiques face à la douleur chronique - un enjeu médical, humain et sociétal majeur.