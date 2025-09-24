Le Démon de midi

Inspiré par le prix Nobel littéraire Heinrich Böll l'auteur raconte son tiraillement dramatique entre la contemplation féminine et à la fois monastique suivant la devise " le Christ n'est pas l'agent de sécurité du monde, mais sa liberté mortelle ". Entre ces deux désirs sensuels et spirituels il fait l'expérience d'un échec existentiel. Suivent débauches de toute sorte, tentation de fuite même de suicide. Finalement ce sera un saut aveugle dans les bras de Dieu. Histoire authentique et journal intime d'une vie d'excès entre les bas quartiers de Liège et une abbaye de stricte observance américaine dans les forêts de Genesee.