Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

L'Eglise catholique face au nazisme

Yohan Picquart

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Loin des caricatures, cet ouvrage met en lumière la complexité des relations entre l'Eglise catholique et le nationalsocialisme. A travers l'analyse des racines idéologiques du nazisme (néopaganisme, ésotérisme, antisémitisme, rejet du christianisme...) il montre comment l'Eglise a aussi été la cible d'une idéologie profondément antichrétienne. Si certaines ambiguïtés individuelles ont pu exister, les formes de résistance furent nombreuses : déclarations épiscopales, actions clandestines, engagement de nombreux croyants, actions des différents papes saluées pour leur défense des populations juives... A partir d'archives, d'encycliques et de sermons, ce livre retrace le combat mené contre une vision du monde fondée sur la haine raciale, la négation de la dignité humaine et le culte idolâtre de l'Etat. Il contribue ainsi à rétablir la vérité sur un contexte historique aussi complexe que tragique, loin des polémiques superficielles véhiculées par certains médias et idéologues

Par Yohan Picquart
Chez Saint-Léger éditions

|

Auteur

Yohan Picquart

Editeur

Saint-Léger éditions

Genre

Histoire de l'Eglise

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Eglise catholique face au nazisme par Yohan Picquart

Commenter ce livre

 

L'Eglise catholique face au nazisme

Yohan Picquart

Paru le 24/09/2025

200 pages

Saint-Léger éditions

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385225216
9782385225216
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.