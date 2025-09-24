L'Eglise catholique face au nazisme

Loin des caricatures, cet ouvrage met en lumière la complexité des relations entre l'Eglise catholique et le nationalsocialisme. A travers l'analyse des racines idéologiques du nazisme (néopaganisme, ésotérisme, antisémitisme, rejet du christianisme...) il montre comment l'Eglise a aussi été la cible d'une idéologie profondément antichrétienne. Si certaines ambiguïtés individuelles ont pu exister, les formes de résistance furent nombreuses : déclarations épiscopales, actions clandestines, engagement de nombreux croyants, actions des différents papes saluées pour leur défense des populations juives... A partir d'archives, d'encycliques et de sermons, ce livre retrace le combat mené contre une vision du monde fondée sur la haine raciale, la négation de la dignité humaine et le culte idolâtre de l'Etat. Il contribue ainsi à rétablir la vérité sur un contexte historique aussi complexe que tragique, loin des polémiques superficielles véhiculées par certains médias et idéologues