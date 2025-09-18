Inscription
Love starter

Fanny Auger, Meetic

ActuaLitté
Le premier coffret de questions dédié à la rencontre amoureuse Vous ne savez plus ce que vous attendez d'une relation ? Vous en avez assez des dates ratés ou de répéter toujours les mêmes schémas amoureux ? Aujourd'hui, dans un monde aux possibilités infinies, où aimer rime avec zapper, il semble plus compliqué que jamais de pouvoir vivre une histoire belle et durable. Ecrit par Fanny Auger, l'experte de la conversation à la française et membre du Dating Lab de Meetic, ce coffret vous accompagnera pour vos prochaines rencontres. Choisissez parmi les 44 questions : - 22 à se poser avant la rencontre, pour être au clair avec vos objectifs et vos attentes. Ces cartes peuvent être tirées seule ou avec des amies, pour ouvrir à de bonnes et longues conversations sur l'amour. - 22 à poser pendant la rencontre, pour tisser du lien avec votre partenaire. Elles seront des accélérateurs vers l'essentiel au lieu de tourner autour des sempiternels "Salut, ça va ? " et "Tu fais quoi dans la vie ? " . Un livre de 128 pages vous guide pour explorer, comprendre et enrichir chaque question, avec des outils concrets pour aller plus loin. Alors, que ce soit en solo ou en duo, osez poser de meilleures questions pour créer de plus belles connexions et vivre de vraies rencontres !

Par Fanny Auger, Meetic
Chez Eyrolles

|

Auteur

Fanny Auger, Meetic

Editeur

Eyrolles

Genre

Vivre en couple

Love starter

Fanny Auger

Paru le 18/09/2025

126 pages

Eyrolles

19,90 €

9782416022135
