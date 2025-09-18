Inscription
Coffret peluche mes étonnantes histoires Loup

Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

ActuaLitté
Le nouveau coffret de Loup ! Partez à la découverte de l'univers de ce fantastique héros ! Un coffret combinant trois histoires et une peluche de notre héros préféré ! Tout pour revivre, pendant des heures, les aventures de Loup. Trois histoires parmi les plus connues, grand classique du catalogue Loup : - Le loup qui ne voulait plus marcher - Le loup qui voulait être un super-héros - Le loup qui voulait être heureux

Par Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier
Chez Editions Auzou

Auteur

Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Editeur

Editions Auzou

Genre

Livres-jeux

Coffret peluche mes étonnantes histoires Loup

Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Paru le 25/09/2025

104 pages

Editions Auzou

24,95 €

9791039561211
