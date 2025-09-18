Coffret peluche mes étonnantes histoires Loup

Le nouveau coffret de Loup ! Partez à la découverte de l'univers de ce fantastique héros ! Un coffret combinant trois histoires et une peluche de notre héros préféré ! Tout pour revivre, pendant des heures, les aventures de Loup. Trois histoires parmi les plus connues, grand classique du catalogue Loup : - Le loup qui ne voulait plus marcher - Le loup qui voulait être un super-héros - Le loup qui voulait être heureux