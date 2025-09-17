Inscription
Un coffret de 2 livres pour apprendre les fonctionnalités d'Excel (versions 2024 et Microsoft 365) et concevoir, exploiter et analyser des tableaux croisés dynamiques. Le livre de la collection Référence Bureautique : Excel (versions 2024 et Microsoft 365) Ce guide pratique vous présente dans le détail les différentes fonctions du célèbre tableur Microsoft® Excel ; il a été rédigé avec la version 2024 d'Excel et présente également les spécificités de la version d'Excel disponible avec un abonnement Microsoft 365. Il s'adresse à toute personne désirant découvrir et approfondir l'ensemble de ses fonctionnalités... Le livre de la collection Solutions Business : Tableaux croisés dynamiques avec Excel - Analysez efficacement vos données (versions 2021, 2024 et Microsoft 365) Destiné à toutes les personnes dont la fonction nécessite la réalisation d'analyses de données à partir de sources variées, cet ouvrage sur la conception de tableaux croisés dynamiques avec Excel vous permettra de devenir un véritable expert dans la conception, l'exploitation et l'analyse des tableaux croisés dynamiques. Rédigé avec la version Microsoft 365 d'Excel et couvrant également les versions 2021 et 2024, ce guide pratique vous accompagne pas à pas dans la maîtrise de cet outil puissant...

Excel (versions 2024 et Microsoft 365)

Boris Noro

Paru le 17/09/2025

879 pages

Editions ENI

45,95 €

9782409051500
