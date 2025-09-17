Inscription
#Essais

Python 3

Sébastien Chazallet, Eric Demangel

Ces deux livres offrent au lecteur un maximum d'informations sur le langage Python et la Data Science pour être en mesure d'analyser des données. 1214 pages par nos experts. Des éléments complémentaires sont en téléchargement sur le site www. editions-eni. fr. Un livre de la collection Ressources Informatiques Python 3 - Les fondamentaux du langage (4e édition) Extrait du résumé : Ce livre sur les fondamentaux du langage Python 3 (ici en version 3. 11) s'adresse à tout professionnel de l'informatique, ingénieur, étudiant (et particulièrement en BTS Services Informatiques Organisations), enseignant ou même autodidacte, qui souhaite maîtriser ce langage très abouti. Il détaille tout le coeur du langage et du traitement de données et ouvre des perspectives importantes sur tout ce que Python 3 permet de faire. Le livre est consacré à la branche 3 de Python et présente bien sûr les nouveautés apportées par la version 3. 11. Toutefois, comme le langage Python 2 est encore très présent, lorsqu'elles existent, l'auteur présente les différences importantes avec la branche antérieure de Python... Un livre de la collection Expert IT Maîtrisez la Data Science avec Python Extrait du résumé : Maîtriser les techniques de modélisation et comprendre les données, véritable carburant de l'intelligence artificielle, sont devenues des compétences clés dans une société transformée par la révolution numérique. Que vous soyez débutant ou en quête de nouvelles compétences, ce livre vous guide dans l'univers de la data science, une discipline qui transcende les frontières de la programmation pour extraire des informations pertinentes et concevoir des systèmes capables d'offrir des solutions concrètes dans tous les domaines...

Par Sébastien Chazallet, Eric Demangel
Chez Editions ENI

Paru le 17/09/2025

1214 pages

77,90 €

9782409051388
