SQL et bases de données

Ces deux livres offrent au lecteur un maximum d'informations sur le langage SQL pour maîtriser la conception d'une base de données. 697 pages par nos experts. Des éléments complémentaires sont en téléchargement sur le site www. editions-eni. fr. Un livre de la collection Ressources Informatiques Conception d'une base de données - De l'analyse à la mise en oeuvre Extrait du résumé : Cet ouvrage s'adresse à tous les professionnels qui souhaitent concevoir une base de données. L'auteur, expert en architecture de bases de données, accompagne le lecteur de manière didactique à travers chaque étape de la création d'une base de données, depuis l'analyse du besoin jusqu'à la maintenance continue... Un livre de la collection Ressources Informatiques SQL - Les fondamentaux du langage (avec exercices et corrigés) - (5e édition) Extrait du résumé : Ce livre sur les fondamentaux du langage SQL s'adresse aux développeurs et informaticiens débutants appelés à travailler avec un Système de Gestion de Bases de Données Relationnelles (SGBDR) pour stocker et manipuler des données. Son objectif est de décrire les ordres principaux les plus utilisés du langage SQL (indépendamment des déclinaisons réalisées par les éditeurs de SGBDR) pour permettre au lecteur de prendre en main rapidement une base de données relationnelle et être capable de créer des tables, de les interroger, de les modifier, d'insérer et de supprimer des lignes...