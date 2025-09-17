Ma petite pause miaou au coin du feu

C'est l'heure de faire une petite pause ! Enfilez vos belles chaussettes, installez-vous dans le canapé en compagnie de votre félin préféré et sirotez votre boisson en chat-vourant ce petit moment de bonheur loin de la fureur du monde ! Dans ce coffret : - Un joli mug en céramique. - Une paire de chaussettes cocooning toutes douces (pointure 39-42). - Un livret avec des boissons gourmandes et des douceurs pour les accompagner : chocolat chaud, café viennois, latte au pain d'épices, vin d'hiver, cookies, muffins...