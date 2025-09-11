Mes petits biscuits horriblement bons

Cookies monstres, doigts de sorcière... un coffret comprenant un livre de recettes et 6 emporte-pièces pour cuisiner de délicieux biscuits. Des frissons de plaisir dans chaque bouchée ! Grâce à ce coffret, apprenez à ensorceler les papilles de vos proches en réalisant des biscuits effrayants, comme des financiers à la citrouille, ou originaux, tels des sablés en forme de chauves-souris. Familiarisez-vous avec la pâtisserie en réalisant des pâtes à biscuits de base, puis lancez-vous dans l'une des 20 recettes monstrueusement amusantes en décorant vos créations avec malice. Inlus dans ce coffret : - Un livre de recettes de 64 pages, - 6 emporte-pièces : cercueil, chauve-souris, fantôme, bonhomme, citrouille, rond. De la joie et de la gourmandise pour des moments inoubliables !