Mon coffret créatif dragons à colorier

Un coffret avec un livre de coloriage, 3 pochoirs et 5 feutres à destination des enfants pour une immersion dans l'univers merveilleux des dragons. A travers ce livres, les petits artistes rencontreront de féroces (mais adorables) dragons ! Chaque dessin attend avec impatience les couleurs qui leur donneront vie, que ce soir pour un moment de détente, un activité créative en famille ou un cadeau plein de tendresse ! Ce coffret de coloriage est un trésor incontournable pour tous les amoureux du coloriage, avec en bonus 3 pochoirs pour personnaliser encore plus ses créations.