Mon coffret Grisette

Le premier coffret spécial Petite Souris, avec notre héroïne Grisette ! Le coffret contient : Un recueil de 2 histoires de Grisette Une boîte à dents Un petit poster de suivi de la perte des dents Du papier à lettres et des enveloppes pour écrire à la Petite Souris C'est le cadeau parfait à offrir à un enfant qui s'apprête à perdre ses premières dents ! Histoires du recueil : Grisette la Petite Souris Grisette la Petite Souris part en mission