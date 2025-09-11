Inscription
Mon coffret Grisette

Natacha Godeau, Axelle Vanhoof

Le premier coffret spécial Petite Souris, avec notre héroïne Grisette ! Le coffret contient : Un recueil de 2 histoires de Grisette Une boîte à dents Un petit poster de suivi de la perte des dents Du papier à lettres et des enveloppes pour écrire à la Petite Souris C'est le cadeau parfait à offrir à un enfant qui s'apprête à perdre ses premières dents ! Histoires du recueil : Grisette la Petite Souris Grisette la Petite Souris part en mission

Par Natacha Godeau, Axelle Vanhoof
Chez Editions Auzou

Auteur

Natacha Godeau, Axelle Vanhoof

Editeur

Editions Auzou

Genre

Autres éditeurs (A à E)

Mon coffret Grisette

Paru le 11/09/2025

15,95 €

9791039560986
