Inscription
La boîte à défis anglais CM1-CM2

100 mini-exercices sous forme de cartes à piocher à la difficulté progressive pour s'entraîner et développer ses compétences en anglais. 100 cartes à piocher pour progresser ! Une boîte de 100 cartes à piocher à la difficulté progressive pour acquérir des bases solides en anglais de façon moins contraignante ! Quatre catégories pour s'entraîner et progresser : - Vocabulary - Let's read - Let's talk - Listen + des QR codes pour s'exercer à la compréhension orale ! + Un livret avec des repères, des conseils et toutes les solutions

Chez Rue des Ecoles

La boîte à défis anglais CM1-CM2

Paru le 02/10/2025

100 pages

13,95 €

9782820818669
