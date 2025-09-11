Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

La boîte à défis conjugaison CM1-CM2

Gaëtan Serra

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
100 mini-exercices sous forme de cartes à piocher à la difficulté progressive et des cartes mémo pour s'entraîner et maîtriser la conjugaison. 100 cartes à piocher pour progresser ! Une boîte de 100 cartes à piocher à la difficulté progressive pour s'entraîner et maîtriser la conjugaison de façon moins contraignante ! Trois catégories pour s'entraîner et progresser : - Connaissance du verbe, - Maîtrise des temps, - Manipulation du verbe. + 10 cartes mémos recto-verso + Un livret avec des repères, des conseils et toutes les solutions

Par Gaëtan Serra
Chez Rue des Ecoles

|

Auteur

Gaëtan Serra

Editeur

Rue des Ecoles

Genre

français

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La boîte à défis conjugaison CM1-CM2 par Gaëtan Serra

Commenter ce livre

 

La boîte à défis conjugaison CM1-CM2

Gaëtan Serra

Paru le 02/10/2025

100 pages

Rue des Ecoles

13,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782820818652
9782820818652
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.