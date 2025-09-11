La boîte à défis conjugaison CM1-CM2

100 mini-exercices sous forme de cartes à piocher à la difficulté progressive et des cartes mémo pour s'entraîner et maîtriser la conjugaison. 100 cartes à piocher pour progresser ! Une boîte de 100 cartes à piocher à la difficulté progressive pour s'entraîner et maîtriser la conjugaison de façon moins contraignante ! Trois catégories pour s'entraîner et progresser : - Connaissance du verbe, - Maîtrise des temps, - Manipulation du verbe. + 10 cartes mémos recto-verso + Un livret avec des repères, des conseils et toutes les solutions