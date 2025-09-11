Coloriages mandalas

Coloriez de magnifiques mandalas grâce aux 48 coloriages et aux 8 feutres de ce coffret. Imaginez un paysage idyllique, aux couleurs vives et dorées, et plongez dans un véritable moment de détente en coloriant votre planche préférée, sélectionnée parmi 48 créations différentes. Laissez-vous guider par votre créativité et utilisez les 8 feutres à double pointe (moyenne et large) fournis ! Inclus : 8 feutres avec double pointe (moyenne et large) et un bloc détachable de 48 coloriages.