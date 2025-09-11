Inscription
#Beaux livres

Coloriages mandalas

Merci les livres

ActuaLitté
Coloriez de magnifiques mandalas grâce aux 48 coloriages et aux 8 feutres de ce coffret. Imaginez un paysage idyllique, aux couleurs vives et dorées, et plongez dans un véritable moment de détente en coloriant votre planche préférée, sélectionnée parmi 48 créations différentes. Laissez-vous guider par votre créativité et utilisez les 8 feutres à double pointe (moyenne et large) fournis ! Inclus : 8 feutres avec double pointe (moyenne et large) et un bloc détachable de 48 coloriages.

Par Merci les livres
Chez Merci les Livres

Auteur

Merci les livres

Editeur

Merci les Livres

Genre

Coloriages adultes

Coloriages mandalas

Merci les livres

Paru le 11/09/2025

96 pages

Merci les Livres

16,95 €

ActuaLitté
9782383558910
© Notice établie par ORB
