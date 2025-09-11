Inscription
48 coloriages animaux sauvages

Coloriez de somptueux animaux sauvages grâce aux 48 coloriages et aux 8 feutres de ce coffret. Partez à la rencontre de la faune sauvage et coloriez-la pour libérer votre esprit et plonger dans un véritable moment de détente. Faites du coloriage un rituel personnel et partagez vos créations grâce aux pages détachables ! Inclus dans ce coffret : - Un bloc détachable de 48 coloriages, - 8 feutres de couleur à double pointe (fine et large) aux teintes vives et au rendu professionnel.

Par Merci les livres
Chez Merci les Livres

Auteur

Merci les livres

Editeur

Merci les Livres

Genre

Coloriages adultes

48 coloriages animaux sauvages

Merci les livres

Paru le 11/09/2025

96 pages

Merci les Livres

16,95 €

Scannez le code barre 9782383558903
9782383558903
© Notice établie par ORB
