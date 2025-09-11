48 coloriages animaux sauvages

Coloriez de somptueux animaux sauvages grâce aux 48 coloriages et aux 8 feutres de ce coffret. Partez à la rencontre de la faune sauvage et coloriez-la pour libérer votre esprit et plonger dans un véritable moment de détente. Faites du coloriage un rituel personnel et partagez vos créations grâce aux pages détachables ! Inclus dans ce coffret : - Un bloc détachable de 48 coloriages, - 8 feutres de couleur à double pointe (fine et large) aux teintes vives et au rendu professionnel.