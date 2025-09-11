Inscription
Paysages du monde, 30 illustrations à peindre en aquarelle

ActuaLitté
Initiez-vous à l'aquarelle avec ce coffret complet comprenant 30 affiches de paysages du monde, une palette de 18 demi-godets et au pinceau réservoir Un coffret pour pratiquer l'aquarelle simplement avec ses premières couleurs et son pinceau, et un réservoir inclus. Quelques pigments, un peu d'eau et les beautés de la nature prennent vie sous vos yeux. Laissez-vous guider par votre imagination et votre créativité. Jouez avec les couleurs et peignez 30 paysages enchanteurs à l'aquarelle. Inclus dans ce coffret : - un livre de 60 pages, - une palette aquarelle de 18 demi-godets, - un pinceau réservoir, - une fiche couleur sous forme de sticker et une fiche couleur vierge.

Aquarelle

Paru le 25/09/2025

30 pages

25,95 €

9782383558897
