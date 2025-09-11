Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Mon coffret Pendule en quartz rose

Merci les livres

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le coffret accessible dédié aux débutants en radiesthésie ! Outil aux multiples possibilités, le pendule a toujours fasciné les Hommes. Que ce soit pour retrouver un objet ou obtenir des réponses aux questions que l'on se pose, il saura être d'une grande aide. Dans ce coffret dédié à ceux qui recherchent une première approche du pendule, vous découvrirez un pendule en quartz rose et certifié, associé à un livre vous apprenant à l'utiliser et à dix planches de radiesthésie pour toutes les situations du quotidien. Que ce soit pour obtenir une réponse à une question, faire un choix ou savoir dans quelle nouvelle passion se lancer, ce coffret vous y aidera, ainsi qu'à bien d'autres choses. Inclus dans ce coffret : - un pendule en quartz rose - 10 planches de radiesthésie - un livre d'initiation de 64 pages Le pendule est un objet capable de percevoir des informations de l'invisible (dans lequel tout est énergétiquement interconnecté) à travers notre corps et de les restituer dans le visible pour fournir des réponses aux questions qu'on lui a posées. Questionnez les énergies grâce à votre magnifique pendule en quartz rose et les planches de radiesthésie qui l'accompagnent et apprenez tout ce qu'il faut savoir pour l'utiliser. Un coffret complet pour les débutant.

Par Merci les livres
Chez Merci les Livres

|

Auteur

Merci les livres

Editeur

Merci les Livres

Genre

Pierres et cristaux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mon coffret Pendule en quartz rose par Merci les livres

Commenter ce livre

 

Mon coffret Pendule en quartz rose

Merci les livres

Paru le 11/09/2025

Merci les Livres

25,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383558743
9782383558743
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.