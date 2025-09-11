Mon coffret Pendule en quartz rose

Le coffret accessible dédié aux débutants en radiesthésie ! Outil aux multiples possibilités, le pendule a toujours fasciné les Hommes. Que ce soit pour retrouver un objet ou obtenir des réponses aux questions que l'on se pose, il saura être d'une grande aide. Dans ce coffret dédié à ceux qui recherchent une première approche du pendule, vous découvrirez un pendule en quartz rose et certifié, associé à un livre vous apprenant à l'utiliser et à dix planches de radiesthésie pour toutes les situations du quotidien. Que ce soit pour obtenir une réponse à une question, faire un choix ou savoir dans quelle nouvelle passion se lancer, ce coffret vous y aidera, ainsi qu'à bien d'autres choses. Inclus dans ce coffret : - un pendule en quartz rose - 10 planches de radiesthésie - un livre d'initiation de 64 pages Le pendule est un objet capable de percevoir des informations de l'invisible (dans lequel tout est énergétiquement interconnecté) à travers notre corps et de les restituer dans le visible pour fournir des réponses aux questions qu'on lui a posées. Questionnez les énergies grâce à votre magnifique pendule en quartz rose et les planches de radiesthésie qui l'accompagnent et apprenez tout ce qu'il faut savoir pour l'utiliser. Un coffret complet pour les débutant.