Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Tarot Rider-Waite

Emmanuelle Iger, Pamela Colman Smith

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Redécouvrez les illustrations originales du tarot Rider-Waite de Pamela Colman Smith ! Dans ce coffret, vous trouverez les 78 cartes mythiques du tarot Rider-Waite illustrées par Pamela Colman Smith et restaurées par Emmanuelle Iger. Elles sont accompagnées d'un guide d'interprétation complet et éclairant, pour une lecture accessible à tous. Un mini-jeu pratique à transporter Emmanuelle Iger est une référence du Tarot en France. Elle transmet son savoir à travers des formations, des conférences et de nombreux ouvrages dont les Antisèches du tarot et le Tarot de Marseille (Ed. Animae).

Par Emmanuelle Iger, Pamela Colman Smith
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Emmanuelle Iger, Pamela Colman Smith

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Tarots

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tarot Rider-Waite par Emmanuelle Iger, Pamela Colman Smith

Commenter ce livre

 

Tarot Rider-Waite

Emmanuelle Iger, Pamela Colman Smith

Paru le 11/09/2025

96 pages

Leduc.s éditions

17,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385641283
9782385641283
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.