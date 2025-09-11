Redécouvrez les illustrations originales du tarot Rider-Waite de Pamela Colman Smith ! Dans ce coffret, vous trouverez les 78 cartes mythiques du tarot Rider-Waite illustrées par Pamela Colman Smith et restaurées par Emmanuelle Iger. Elles sont accompagnées d'un guide d'interprétation complet et éclairant, pour une lecture accessible à tous. Un mini-jeu pratique à transporter Emmanuelle Iger est une référence du Tarot en France. Elle transmet son savoir à travers des formations, des conférences et de nombreux ouvrages dont les Antisèches du tarot et le Tarot de Marseille (Ed. Animae).
Emmanuelle Iger, Pamela Colman Smith
Leduc.s éditions
