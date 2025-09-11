Mes petits biscuits de fête

Un coffret cuisine comprenant un livre de plus 20 recettes et 6 emporte-pièces pour cuisiner de délicieux biscuits. Redécouvrez le plaisir des choses simples ! Avec les fêtes viennent les rassemblements. Grâce à ce coffret, apprenez à régaler vos proches en réalisant des biscuits traditionnels, comme des bonhommes de pain d'épices, ou originaux, tels des sablés en forme de bonhommes de neige. Familiarisez-vous avec la pâtisserie en réalisant des pâtes à biscuits de base, puis lancez-vous dans l'une des 20 recettes festives en décorant vos douceurs. Dans ce coffret, vous trouverez les accessoires nécessaires à la réalisation de biscuits aussi bons que beaux. - Un livre de 64 pages avec plus de 20 recettes succulentes, - 6 emporte-pièces en aluminium pour donner des formes festives à vos biscuits. 4 petits : étoile, rond, botte de Noël et bonhomme et 2 plus grands : sapin et bonhomme de neige. De la joie et de la gourmandise pour des célébrations réussies !