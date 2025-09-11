Massage aux pierres chaudes, pour apaiser le corps et l'esprit

8 pierres volcaniques et un livre explicatif pour profiter des massages aux pierres chaudes chez vous. Pour apaiser le corps et l'esprit ! Voyagez grâce aux techniques de massage aux pierres chaudes et revenez détendu et rechargé énergétiquement ! Profitez de quelques instants de profond apaisement physique et spirituel, grâce aux 8 pierres volcaniques et au livre explicatif proposés dans ce coffret. Une méthode naturelle qui permet de soulager le stress, réduire les raideurs musculaires et stimuler l'énergie corporelle. Retrouvez dans ce coffret : - 8 pierres volcaniques, - Un livre qui présente : - l'histoire et les vertus thérapeutiques des massages aux pierres chaudes ; - les techniques et utilisations recommandées ; - le déroulement d'une séance.