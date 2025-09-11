Inscription
#Essais

Massage aux pierres chaudes, pour apaiser le corps et l'esprit

Marie Potvain

ActuaLitté
8 pierres volcaniques et un livre explicatif pour profiter des massages aux pierres chaudes chez vous. Pour apaiser le corps et l'esprit ! Voyagez grâce aux techniques de massage aux pierres chaudes et revenez détendu et rechargé énergétiquement ! Profitez de quelques instants de profond apaisement physique et spirituel, grâce aux 8 pierres volcaniques et au livre explicatif proposés dans ce coffret. Une méthode naturelle qui permet de soulager le stress, réduire les raideurs musculaires et stimuler l'énergie corporelle. Retrouvez dans ce coffret : - 8 pierres volcaniques, - Un livre qui présente : - l'histoire et les vertus thérapeutiques des massages aux pierres chaudes ; - les techniques et utilisations recommandées ; - le déroulement d'une séance.

Par Marie Potvain
Chez Merci les Livres

|

Auteur

Marie Potvain

Editeur

Merci les Livres

Genre

Massages

Massage aux pierres chaudes, pour apaiser le corps et l'esprit

Marie Potvain

Paru le 25/09/2025

48 pages

Merci les Livres

25,95 €

ActuaLitté
