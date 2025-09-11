Mon gant d'automassage

Explorez les bienfaits de l'automassage grâce à ce coffret contenant un gant spécialement conçu et un livre détaillé pour vous accompagner dans votre pratique. Détendez-vous avec ce coffret qui vous donne tous les outils nécessaires à la bonne pratique de l'automassage. Grâce aux conseils d'une masseuse certifiée, comprenez les bienfaits de l'automassage et offrez-vous des séances aux multiples propriétés : relaxation, atténuation des douleurs, regain d'énergie, etc. Relâchez les tensions de votre corps en vous massant efficacement ! Retrouvez dans ce coffret : - un gant d'automassage souple muni de 9 billes rotatives, adapté à toutes les mains et toutes les physionomies ; - un livre de 96 pages qui vous guide avec précision dans la pratique de l'automassage pour un apaisement de la tête aux pieds.