Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Mon gant d'automassage

Merci les livres

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Explorez les bienfaits de l'automassage grâce à ce coffret contenant un gant spécialement conçu et un livre détaillé pour vous accompagner dans votre pratique. Détendez-vous avec ce coffret qui vous donne tous les outils nécessaires à la bonne pratique de l'automassage. Grâce aux conseils d'une masseuse certifiée, comprenez les bienfaits de l'automassage et offrez-vous des séances aux multiples propriétés : relaxation, atténuation des douleurs, regain d'énergie, etc. Relâchez les tensions de votre corps en vous massant efficacement ! Retrouvez dans ce coffret : - un gant d'automassage souple muni de 9 billes rotatives, adapté à toutes les mains et toutes les physionomies ; - un livre de 96 pages qui vous guide avec précision dans la pratique de l'automassage pour un apaisement de la tête aux pieds.

Par Merci les livres
Chez Merci les Livres

|

Auteur

Merci les livres

Editeur

Merci les Livres

Genre

Massages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mon gant d'automassage par Merci les livres

Commenter ce livre

 

Mon gant d'automassage

Merci les livres

Paru le 25/09/2025

96 pages

Merci les Livres

18,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383558729
9782383558729
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.