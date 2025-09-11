Mes jolis bracelets fleuris à créer

Un coffret à destination des enfants de 7 ans et plus pour créer de magnifiques bracelets fleuris ! Plonge dans un monde de couleurs éclatantes et de créativité infinie avec ce coffret de perles et tissus fleuris ! A l'intérieur, découvre : - Un guide pratique de 24 pages pour créer 7 bracelets étape par étape, - 6 magnifiques tissus fleuris - 4 adorables pompons, - des charms en forme de coeur, d'étoile et de lune. - 6 perles dorées, 10 perles alphabet et 2 perles coeur. - du fil doré. Partage des moments inoubliables entre amis en laissant libre cours à ton imagination !