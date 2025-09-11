Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Mes jolis bracelets fleuris à créer

Mila Editions

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un coffret à destination des enfants de 7 ans et plus pour créer de magnifiques bracelets fleuris ! Plonge dans un monde de couleurs éclatantes et de créativité infinie avec ce coffret de perles et tissus fleuris ! A l'intérieur, découvre : - Un guide pratique de 24 pages pour créer 7 bracelets étape par étape, - 6 magnifiques tissus fleuris - 4 adorables pompons, - des charms en forme de coeur, d'étoile et de lune. - 6 perles dorées, 10 perles alphabet et 2 perles coeur. - du fil doré. Partage des moments inoubliables entre amis en laissant libre cours à ton imagination !

Par Mila Editions
Chez Mila éditions

|

Auteur

Mila Editions

Editeur

Mila éditions

Genre

Bricolage et création

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mes jolis bracelets fleuris à créer par Mila Editions

Commenter ce livre

 

Mes jolis bracelets fleuris à créer

Mila Editions

Paru le 25/09/2025

24 pages

Mila éditions

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782378792886
9782378792886
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.