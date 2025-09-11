Inscription
#Beaux livres

Mon coffret mignon petits chats

Mila Editions

ActuaLitté
Entre dans l'univers tout doux des petits chats avec ce coffret de coloriage ! Retrouve tout ce dont tu as besoin pour donner vie à des scènes remplies de tendresse : - un livre de coloriage de 64 pages avec d'adorables illustrations aux couleurs douces ; - 5 feutres de qualité supérieure qui permettent de colorier avec un trait fin ou épais selon l'inclinaison ; - 15 stickers mignons avec des chatons colorés pour donner la touche finale à tes oeuvres d'art ou pour agrémenter ce que tu souhaites. Ce coffret est un excellent moyen de se détendre tout en prenant plaisir à colorier des chatons très mignons ! Laisse libre cours à ta créativité dans un monde de douceur !

Par Mila Editions
Chez Mila éditions

|

Auteur

Mila Editions

Editeur

Mila éditions

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

Mon coffret mignon petits chats

Mila Editions

Paru le 11/09/2025

64 pages

Mila éditions

12,95 €

ActuaLitté
9782378792923
