Mon coffret mignon petits chats

Entre dans l'univers tout doux des petits chats avec ce coffret de coloriage ! Retrouve tout ce dont tu as besoin pour donner vie à des scènes remplies de tendresse : - un livre de coloriage de 64 pages avec d'adorables illustrations aux couleurs douces ; - 5 feutres de qualité supérieure qui permettent de colorier avec un trait fin ou épais selon l'inclinaison ; - 15 stickers mignons avec des chatons colorés pour donner la touche finale à tes oeuvres d'art ou pour agrémenter ce que tu souhaites. Ce coffret est un excellent moyen de se détendre tout en prenant plaisir à colorier des chatons très mignons ! Laisse libre cours à ta créativité dans un monde de douceur !