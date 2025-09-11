Inscription
#Beaux livres

Mon coffret licornes à colorier

ActuaLitté
Un coffret avec un livre de coloriage, 3 pochoirs et 5 feutres à destination des enfants pour une immersion dans l'univers fabuleux des licornes A travers ce livres, les petits artistes rencontreront de merveilleuses licornes ! Chaque dessin attend avec impatience les couleurs qui leur donneront vie, que ce soir pour un moment de détente, un activité créative en famille ou un cadeau plein de tendresse ! Ce coffret de coloriage est un trésor incontournable pour tous les amoureux du coloriage, avec en bonus 3 pochoirs pour personnaliser encore plus ses créations.

Auteur

Editeur

Genre

Bricolage et création

Mon coffret licornes à colorier

Paru le 25/09/2025

64 pages

12,95 €

9782378792909
