Coffret Sudoku Master

First

L'entraînement cérébral avec des pions Experts en sudoku et amateurs de casse-tête, découvrez une nouvelle manière de résoudre vos grilles ! Avec ce plateau en bois et ces jetons colorés, le sudoku se réinvente : jouez seul ou à plusieurs, utilisez les couleurs pour visualiser les chiffres plus facilement ou réfléchissez autrement en utilisant les couleurs plutôt que les chiffres. Ce coffret contient : 1 plateau en bois 81 jetons colorés numérotés de 1 à 9 1 pochon 100% coton pour ranger les jetons 1 livre de plus de 250 sudokus

Genre

Jeux

Coffret Sudoku Master

Paru le 11/09/2025

26,50 €

9782412103593
