Mes jolis bracelets brésiliens à créer

Mila Editions

Un coffret à destination des enfants de 7 ans et plus pour créer de superbes bracelets brésiliens ! Découvrez ce coffret ludique de 15 fils aux couleurs vives qui éveilleront l'imagination de votre enfant pour créer une multitude de bracelets brésiliens. Les fils sont spécialement conçus pour être faciles à manipuler, parfaitement adaptés aux petites mains. Votre enfant pourra les tordre, les nouer et les tisser sans difficulté, ce qui stimulation son imagination et encouragera son intérêt pour l'artisanat !

Genre

Perles et bijoux

Mes jolis bracelets brésiliens à créer

Paru le 25/09/2025

24 pages

12,95 €

9782378792893
