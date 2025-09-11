Mes biscuits craquants Halloween

Un coffret gourmand composé d'un livre de recettes pour réaliser des biscuits d'Halloween et 4 emporte-pièces aux formes monstrueuses ! Ouvre ce coffret et laisse-toi envoûter par des biscuits aussi délicieux qu'effrayants. Chauves-souris croustillantes, citrouilles fondantes et fantômes sucrés... chaque bouchée est un sortilège de saveurs ! Oseras-tu croquer dans la magie d'Halloween ? Inclus dans ce coffret : - Un livre de 40 pages avec 5 recettes de pâtes à biscuits... - et 10 recettes pour réaliser et décorer de monstrueux petits gâteaux ! - 4 emporte-pièces pour t'aider à créer des formes sur le thème d'Halloween (chauve-souris, fantôme, chat et citrouille)