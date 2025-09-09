"Retomada" , c'est la "reprise" ou "reconquête" . C'est un combat que le défenseur des droits humains et photographe indépendant canadien Renaud Phi- lippe documente depuis janvier 2022. Ce livre de 216 pages, composé de photographies et de paroles recueillies sur place, raconte la beauté, la poésie et la résilience du peuple Guarani ainsi que la lutte qu'ils mènent pour récupérer leurs terres face à l'agro-industrie dans une région du Brésil où les monocultures s'étendent à perte de vue. Il est accompagné sur ce projet documentaire de long cours par sa compagne Carol Mira, ardente défen- seure des droits humains et plus particulièrement ceux des peuples autochtones. Elle consacre son travail depuis dix ans aux luttes menées par les communautés Guarani pour récupérer leurs territoires ancestraux. Renaud Philippe est basé à Québec et possède une expérience de près de 20 ans dans le domaine de la photographie documentaire. Son travail indépendant se penche sur les conséquences à long terme, pour les populations, des conflits armés et des dérèglements climatiques. Ses reportages humanistes ont été exposés à travers le monde et diffusés dans des publications prestigieuses comme le New York Times, le Globe and Mail ou le National. Carol Mira est anthropologue visuelle et cinéaste brésilienne spécialisée dans l'audiovisuel et les droits hu- mains. Avec plus de 15 ans d'expérience dans des projets de collaboration avec des communautés autoch- tones et périphériques, elle se consacre à un cinéma participatif en tant qu'outil de résistance. Dans une perspective décoloniale, son travail aborde des questions telles que les droits humains et territoriaux, la reconquête des territoires et les diasporas culturelles, en promouvant le dialogue interculturel par le biais de l'éducation, de la recherche et de la production audiovisuelle.